In Reusrath : Rot missachtet – schwerer Unfall vor LVR-Klinik

In Reusrath

Langenfeld Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt, beide Autos abgeschleppt.

Bei einem Verkehrsunfall vor der LVR-Klinik in Reusrath sind zwei Langenfelderinnen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 27-Jährige Pkw-Fahrerin übersehen, dass sie Rot hatte. Die Frau war am Samstag gegen 16.05 Uhr mit ihrem Skoda Citigo auf der Kölner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem Hyundai einer 22-Jährigen zusammen, die vom LVR-Klinikgelände nach links auf die Kölner Straße abbiegen wollte. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos wurden abgeschleppt.