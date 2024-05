Kriminalität in Langenfeld Rolex-Uhr bei Privatverkauf gestohlen

Gegen 19 Uhr erschien ein Kaufinteressent an der Wohnanschrift des 58-Jährigen. Er täuschte ein Kaufinteresse für die zu verkaufende Uhr der Marke Rolex im Wert von 20.000 Euro vor. Während des Verkaufsgespräches bot der 58-Jährige zusätzlich eine weitere Uhr der Marke Rolex zum Verkauf an. Der vermeintliche Käufer gab vor, die betreffenden Uhren in eine Plastikbox zu legen und verschloss diese. Anschließend gab er an, Bargeld aus seinem vor dem Haus parkenden Auto zu holen. Der angebliche Käufer entfernte sich jedoch in dem wartenden Citroën C3 mit belgischen Kennzeichen in unbekannte Richtung. Erst später fiel dem Verkäufer auf, dass beide Armbanduhren nicht in der Plastikbox lagen und gestohlen worden waren.