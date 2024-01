Langenfeld RKV feiert Kostümsitzung mit vielen Höhepunkten

Und den Redebeiträgen von Klaus & Willi und der jecken Raumpflegerin Achnes Kasulke habe das Publikum „mucksmäuschenstill“ gelauscht. Mit dem Ausweichtermin sei es gelungen, namhafte Künstler aus Köln zu engagieren. „Das Programm kam sehr gut an.“ Der arbeitnehmerfreundliche Termin habe viele Familien angesprochen. „Nachwuchsarbeit ist uns wichtig, viele Mitglieder engagieren sich in der Kindertanzgruppe der ,Echte Fründe’“, so Gillmann. Der Verein ist in Köln-Flittert zu Hause. Dass viele Gäste kostümiert kamen, hat den Vorstand auch sehr gefreut. „Bei den Prunksitzungen früher kamen viele in Zivil.“ Foto: Ralph Matzerath