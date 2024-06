Riethrather Hof in Langenfeld Familie Weeger setzt auf „Klasse statt Masse“

Im Moment ist Erdbeerzeit bei Weegers. Die süßen Früchte werden im Folientunnel und auf dem Feld angebaut und können sowohl selbst gepflückt, als auch frisch geerntet erworben werden. „Wir bauen sechs verschiedene Sorten an, frühe, mittlere und späte, die auch alle unterschiedlich schmecken,“ erklärt Christina Weeger. Bei der Ernte helfen rumänische und polnische Saisonarbeitskräfte. Verkauft werden sie im Hofladen und an zwei Verkaufsständen in Solingen und Hilden.