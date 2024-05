Insektenschau in der Schützenhalle Richrath Riesenspinnen sind Pfingsten in Richrath zu sehen

(og) Am Pfingstwochenende wird es in der Schützenhalle gruselig – oder besser gesagt: interessant. In einer Sonderausstellung in der Schützenhalle Richrath zeigt der Veranstalter am Sonntag, 19. Mai, von 11 bis 18 Uhr mehr als 2000 Insekten aus der ganzen Welt. ,,Kunstwerke der Evolution" heißt die Schau, die erstmals in Richrath zu Gast ist. Der Eintritt für die Ausstellung kostet 7,50 Euro pro Person. In der Schützenhalle an der Kaiserstraße werden Riesenspinnen, Schmetterlinge, Käfer, Skorpione und viele andere Insekten ausgestellt. Die Faszinierende Welt der Spinnen und Insekten steht im Mittelpunkt der Sonderausstellung. In der Schau werden keine lebenden Insekten ausgestellt. Die Organisatoren haben den Tieren zuliebe entschieden, keine lebenden Insekten anzustellen, heißt es in der Ankündigung.