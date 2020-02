Bauarbeiten ab Montag : Richrather Straße bekommt eine zweite Verkehrsinsel

Langenfeld Die Richrather Straße bekommt eine zweite Verkehrsinsel.

Die Straße In den Griesen werde in dieser Zeit zur Einbahnstraße in Richtung Martinstraße. Auch der Fahlerweg wird laut Voss im Zuge der Bauarbeiten nur von der Richrather Straße aus angefahren werden können. „Hier wird aber eine so genannte unechte Einbahnstraße eingerichtet, da der Verkehr bis zur Einmündung in die Richrather Straße in der Gegenrichtung erlaubt ist.“ Somit sei die Carl-Voss-Sportanlage von Osten her erreichbar. Die Umleitung vom Fahlerweg auf die Richrather Straße verlaufe über Feldstraße und Breslauer Straße in nördlicher Richtung, nach Süden über Feldstraße und Solinger Straße.