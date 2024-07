Schützenfest in Richrath Richrather Schützen laden zur Dorfparty ein

(og) Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath feiert am kommenden Wochenende ihr Schützenfest. Der Spaß beginnt schon am Donnerstag, 11. Juli, 16 Uhr, mit Programm für die Kleinen. Dann kommt der Kasper in die Schützenhalle an der Kaiserstraße. Am Freitag, 12. Juni, 14 Uhr, sind ältere Herrschaften zum Seniorennachmittag eingeladen – ebenfalls in der Schützenhalle. Um 18 Uhr beginnt das traditionelle Fußballspiel: Die Schützen Richrath treffen am Schlangenberg auf die Mehlbrucher Grünröcke. Danach geht es zur Aftergame Party in die Schützenhalle.