Schule : Richrather Schüler treffen Bläck Fööss

Zum Auftakt und zum Ende von „B trifft ...“ griff Pit Hupperten zur Gitarre und sang dem Publikum in der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule ein Lied. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Pit Hupperten, Sänger und Gitarrist der kölschen Kultband, plaudert beim Talk in der Langenfelder Bettine-von-Arnim-Gesamtschule.

Der Sänger und Gitarrist mit dem Kotelettenbart ist seit 2017 für Peter Schütte bei der Kölner Kultgruppe mit dabei. Mit einem Stück von Marvin Gaye „Let’s get it on“ startete er zunächst völlig Bläck-Fööss-untypisch den Abend und zeigte damit seine Vielseitigkeit. Der gebürtige Leverkusener spielte und sang unter anderem bei Herbert Grönemeyer, Tommy Engel, Helene Fischer und Sarah Connor mit. Immer waren es Empfehlungen von Kollegen, die ihm zu den Engagements verhalfen.

Nach Langenfeld holte ihn der Organisator der „Bettine trifft…“-Talkrunde, Jörg Kaufmann. „Pit kenne ich von der Bayer Big Band“, berichtet der Musiklehrer der Gesamtschule. Kaufmann, selbst Saxofonist und früher Profi-Musiker in der SWR-Big-Band, leitet nebenher die Bayer Big Band in Leverkusen.

So schleppte ihn ein Kollege zu Herbert Grönemeyer, bei dem er vorspielte und für die Schiffsverkehrtournee von 2011 bis 2013 gebucht wurde. In diesem Jahr spielte er wieder mit „Hörbi“, den er selbst für einen wunderbaren Menschen hält. „Herbert ist ein echter Bandmensch. Er erkundigt sich nach dem Befinden von jedem einzelnen in der Band“, sagt Hupperten, der gerne jederzeit wieder mit Grönemeyer zusammenarbeiten möchte. „Das kann ich allerdings nur machen, wenn die Bläck Fööss nicht spielen und Urlaub machen“, sagt er, denn im Vordergrund stehe natürlich sein Job als Mitglied bei der kölschen Kultband.