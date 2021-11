Richrather Traditionsmarkt : Richrather sagen ihren Weihnachtsmarkt ab

Langenfeld Mit schwerem Herzen haben die Richrather Vereine und Gruppierungen ihren traditionsreichen Weihnachtsmarkt abgesagt. Die Stände rund um den Richrather Kirchturm werden am Samstag (11. November) vor dem dritten Advent nicht aufgebaut.

(og) Damit fällt dieser Treffpunkt in Richrath zum zweiten Mal wegen der Coronapandemie aus. Die Organisatoren haben bis zuletzt gehofft, dass die aktuellen Coronazahlen eine Durchführung in diesem Jahr wieder zulassen, jedoch ist die Sicherheit und die Gesundheit aller Gäste, Helferinnen und Helfer wichtiger, als ein schöner Abend bei Glühwein und Kerzenschein. „Wir können trotz großem ehrenamtlichem Engagement eine 2G Regelung für alle Gäste, auf einer so großen Fläche, nicht gewährleisten. Hinzu kommt, dass wir aktuell überall steigende Coronazahlen erleben und somit ein Weihnachtsmarkt in drei Wochen, unmittelbar in der Nähe des Krankenhauses, nicht vermittelbar ist“, kommentieren Monika Fontaine und Ingo Zimmermann, stellvertretend für die Organisatoren des Weihnachtsmarktes, die einstimmige Entscheidung der Richrather Vereine.