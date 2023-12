Weihnachtsmarkt Richrath Richrather organisieren stimmungsvollen Weihnachtsmarkt

Monika Fontaine ist ein Management-Talent. Und zwar ein unbezahltes, und das schon seit 20 Jahren. Die Richratherin ohne Vereins- oder Parteienzugehörigkeit organisiert den Richrather Weihnachtsmarkt, der weit über die Grenzen des nördlichsten Stadtteils bekannt ist. Am Samstag lockte er viele Hundert, wenn nicht gar 1000 große und kleine Menschen an. Sie drängelten sich an Ständen mit Würstchen und Reibekuchen, mit Kinderpunsch, Glühwein und Bier, Crêpes und anderen Leckereien, mit Weihnachtsdeko und vielen Geschenk-Ideen. 27 Stände und das wohl kleinste Karussell der Welt mit vier Auf- und Einstiegsmöglichkeiten für die Allerjüngsten hatten ihren Platz rund um Kirche und Gemeindezentrum in Richrath.