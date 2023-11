Wiese in Langenfeld platt Richrather kämpft gegen Wildparken

Lange Zeit hatte sich der Langenfelder Peter Piksa über die Zustände um die Bettine-von-Arnim-Gesamtschule (BVA) in Richrath geärgert, bis ihm die sprichwörtliche Hutschnur platzte. Im Sommer fing er an, die Autos zu fotografieren, die verbotenerweise regelmäßig auf einem Blühstreifen unweit der Gesamtschule parken, um Anzeige zu erstatten. Die Wagen, so der Lokalpolitiker der Grünen, zerstören die Grünfläche, sodass sie allmählich zu einem Schotterplatz verkommt. Und das machen die PKW-Fahrer in seinen Augen aus reiner Bequemlichkeit. „Es gibt ganz in der Nähe einen großen Parkplatz mit gefühlt 100 Stellplätzen“, sagt Piksa, der in der Nachbarschaft wohnt.