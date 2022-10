Polizei sucht Brandstifter in Langenfeld : Feuer in Richrath: Brände früh entdeckt

Diese Mülltonne wurde von den Brandlegern ebenfalls angegangen. Foto: Polizei

Langenfeld Einen Schaden von mehreren hundert Euro richten Brandstifter in der vergangenen Nacht an der Richrather Straße und an der Jahnstraße an. Wahllos zünden sie Fahrzeuge und Mülltonnen an.

