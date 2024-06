Langenfeld Stadt lehnt Verkehrsuntersuchung in Richrath-Mitte ab

In der Untersuchung soll unter anderem ergründet werden, welche zusätzlichen Verkehre in dem Ortsteil entstehen werden, wie sich Verkehre etwa von der Wolfhagener auf andere Straßen verlagern, welche Baustellenverkehre durch die Neubauvorhaben zu erwarten seien. Aus den Daten sollen auch Maßnahmen für eine Ertüchtigung der Knotenpunkte abgeleitet werden. Ferner wünscht sich der Initiativkreis, dass das Gutachten als Grundlage für ein zu beauftragendes Lärmgutachten für die Ortsmitte herangezogen wird. Die verkehrliche Belastung der Menschen in Richrath Ortsmitte wird in dem Antrag als „unerträglich hoch“ bezeichnet, die Neubauten als „katastrophal“ empfunden.