Fahrbahn-Markierungen in Langenfeld Das bedeutet der Grünstreifen auf der Richrather Straße

Langenfeld/Monheim · Was soll die mysteriöse grüne Fahrbahnmarkierung auf der Richrather Straße, fragen sich Verkehrsteilnehmer in Langenfeld. Die Stadt klärt auf. In Monheim wiederum wundert sich manch einer über Blau und Gelb schraffiert.

17.02.2024 , 11:50 Uhr

Signalfarbe für mehr Sicherheit: Grüner Streifen auf der Richrather Straße in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Isabel Klaas