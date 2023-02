Jugend-Tanzcorps im Langenfelder Karneval Rheinsternchen suchen neue Tanz-Kolleginnen

Die Rheinsternchen, das Jugend-Tanzcorps im Langenfelder Karneval, will sich für die nächste Session größer aufstellen und sucht deshalb nach neuen karnevalsbegeisterten Mädchen ab zehn Jahren. „Weil die laufende Session durch das Auslaufen der pandemischen Lage wieder normal stattfinden kann, blicken die Rheinsternchen optimistisch in die Zukunft“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Auftritte der Tänzerinnen mit ihren roten Uniformjacken und weißen Röcken sollen auch in den nächsten – nach Hoffnung des Vereins komplett coronafreien – Jahren ungemindert weitergehen. Deshalb sucht das Tanzcorps so bald wie möglich neue Mitglieder.