Langenfeld Kino : Rex-Kino startet Samstag wieder

Langenfeld Langenfeld (og) Die Schauplatz Langenfeld GmbH öffnet ab Samstag, 30. Mai, die Türe zum Rex Kino in Langenfeld. Unter Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln gibt es ein Programm für die ganze Familie.

„Ganz besonders wichtig ist es uns, dass wir zur Wiedereröffnung des Rex Kinos Filme für die ganze Familie zeigen. So beginnen wir am Nachmittag um 16 Uhr mit „Latte Igel und der magische Wasserstein“, einer wunderbaren Buchverfilmung, die die Klimadebatte kinngerecht auf die Leinwand bringt“, erklärt Schauplatz- und Rex-Geschäftsführer Georg Huff. Weiter werden im lokalen Lichtspielhaus Disneys "Onward: Keine halben Sachen“ (16:30 Uhr), „Die Känguru-Chroniken“ (19:30 Uhr) und „Narziss und Goldmund“ um 20:00 Uhr gezeigt werden.

Da der betreibenden Schauplatz Langenfeld GmbH die Sicherheit von Publikum und Personal gleichermaßen wichtig ist, gelten die bekannten NRW-Richtlinien. Darüber hinaus gibt es zusätzlich einen halbstündigen Einlasskorridor vor Vorführungsbeginn, um Anstauungen zu vermeiden und ein anders gelenkten Verlassen des Kinos. Auch bargeldloses Zahlen ist in dem Kino nun möglich. „Und wir haben eine sehr leistungsstarke Lüftungsanlage, die mit 100 Prozent Zuluft die Raumluft binnen kürzester Zeit austauscht – das gab es bei uns schon vor Corona, schließlich war das Rex lange Zeit ein Raucherkino“, schmunzelt Huff.

Und es gibt eine weitere gute Nachricht für alle Stammgäste: Eins darf zum Film natürlich auch nicht fehlen, das legendäre Popcorn des Kinos.