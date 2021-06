Kinostart in Langenfeld : Kino startet mit Familienfilmen

Langenfeld Seit ein paar Tagen ist das Rex-Kino an der Hauptstraße in Langenfeld wieder geöffnet. „Wir lassen es langsam angehen“, sagt Schauplatz-Chef Georg Huff. „Die Leute müssen sich erst wieder daran gewöhnen, ins Kino zu kommen.“

(og) Seit ein paar Tagen ist das Rex-Kino an der Hauptstraße in Langenfeld wieder geöffnet. „Wir lassen es langsam angehen“, sagt Schauplatz-Chef Georg Huff. „Die Leute müssen sich erst wieder daran gewöhnen, ins Kino zu kommen.“ Aus der Flut der Neuerscheinungen zum 1. Juli wählt er erst einmal gezielt Familienfilme aus wie Catweazle oder Peter Hase II. „Für alle, die nicht in Ferien fahren“, sagt Huff. Die großen Blockbuster sollen erst ab Mitte Juli verstärkt gezeigt werden. Gebucht werden können Filme jetzt auch direkt online. Das Rex hat ein neues Kassensystem angeschafft. Es gibt eine Maskenpflicht auch am Platz plus Abstände in den Sitzreihen, so Huff zu den Coronaregeln. Dafür entfalle ein Test. Wer jedoch Popcorn oder ein Getränk kaufe, könne für den Verzehr die Maske abnehmen. Näheres gibt es auf der Homepage der Schauplatz GmbH.