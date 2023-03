Frauenfilm-Nacht in Langenfeld Rex-Kino startet Frauenfilmnacht

Diesen Monat bietet das Langenfelder Rex-Kino ein hochkarätiges Programm speziell für Frauen an. Laut einer Mitteilung von Diana Skrotzki, der Langenfelder Gleichstellungsbeauftragten, stehen in der Frauenfilmnacht am Samstag, 18. März, drei Filme unterschiedlicher Genres auf dem Programm.