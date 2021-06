Kino : Rex-Kino öffnet Ende Juni wieder mit Familienfilm

Langenfeld Das Rex-Kino an der Hauptstraße Langenfeld wird Ende Juni wieder öffnen. Darauf haben sich die Kinos im Verband deutscher Filmtheater geeinigt.

(og) „Endlich!“ Man hört Georg Huff, Schauplatz Langenfeld GmbH-Geschäftsführer förmlich an, wie ihm der schwere Stein vom Herzen fällt. „Wir freuen uns alle sehr, dass wir das Rex Kino am 24. Juni in Absprache mit dem Verband Deutscher Filmtheater wieder öffnen“, sagt er. Der Film zur Wiedereröffnung des 2019 liebevoll renovierten Lichtspieltheaters steht fest: „Wir werden mit einem Familienfilm starten. Dem neuen Film ‚Catweazle‘ mit dem Comedian Otto Waalkes“. In dem Film entdeckt der 12-jährige Benny (Julius Weckauf) in seinem Keller den kauzigen Magier Catweazle, (Otto Waalkes) der sich versehentlich aus dem 11. Jahrhundert in die Jetztzeit katapultiert hat.

Vieles - so hofft die Schauplatz Langenfeld GmbH, die in Langenfeld das lokale Kino betreibt - wird sich rechtzeitig bis zur Eröffnung klären: Etwa die Sitzplatzsituation. Filmfreundinnen und Filmfreunden, die endlich wieder Langenfelds liebstes Wohnzimmer für einen gemütlichen Filmabend besuchen wollen, können sich tagesaktuell informieren: www.schauplatz.de und www.facebook.com/SchauplatzLangenfeld