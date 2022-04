Langenfelder Kino : Rex-Kino macht bei den NRW-Schulwochen mit

Das Rex Kino in Langenfeld macht bei den Schul-Kino-Wochen mit. Georg Huff begrüßt die Landesinitiative. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Schul-Kino-Wochen NRW starten am 30. Mai und gehen landesweit bis zum 15. Juni. Mehr als 100 Kinos machen mit, auch das Rex-Kino in Langenfeld an der Hauptstraße.

(og) Dort endet die Kinoreihe bereits am 10. Juni, informiert Georg Huff, Chef der Schauplatz GmbH, die auch das Kino betreibt.

Gezeigt werden sollen in der Zeit folgende Filme: für Kinder bis zu vierten Klasse kommen „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing“ auf die Leinwand im Rex. Schüler der dritten bis siebten Klasen können sich „Sommerrebellen“ anschauen. für schüler ab Klasse fünf ggeignet ist der film „Wunder“. Ab der neunten Klasse heißt es „Tacheles“, und die Schachnovelle bekommen junge Menschen der neunten und zehnten Klasse zu sehen.

Veranstalter der landesweiten Schul-Kinwochen sind „Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“ und „Film+Schule NRW“ . Sie haben sich in einer gemeinsamen Initiative des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und des NRW-Schulministeriums zusammengetan. Angesichts der Pandemielage ist der Termin vom Jahresanfang auf Mai/Juni verschoben worden.

Gesellschaftliche Themen, insbesondere zu klimarelevanten Aspekten und nachhaltiger Lebensweise sollen im Fokus stehen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstaltergruppe.