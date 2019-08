Langenfeld : Reusrather vermisst Tempo-30-Schilder

Lamgenfeld Vor neun Monaten beschlossen die Stadtpolitiker einstimmig Tempo 30 auf der Grünewaldstraße. Der Kreis war auf der K24 aber noch nicht tätig.

Tatsächlich sah es vor einem Dreivierteljahr nicht nach solch einer langen Wartezeit aus. Unter dem Titel „So will Langenfeld Raser ausbremsen“ hatten wir über jene Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses vom 22. November berichtet. Neben etlichen übers ganze Stadtgebiet verteilten Beschlüssen im Sinne von Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer hatten die Fraktionen seinerzeit den von der CDU gestellten Antrag auf Tempo 30 in der Grünewaldstraße zwischen den Einmündungen Dickelskamp und Opladener Straße einstimmig befürwortet.

CDU-Ratsherr Tim Koesling hatte zuvor in der Sitzung über von Anwohnern beschriebene Probleme zwischen parkenden und fahrenden Autos gesprochen. Zwar lehnte die Mehrheitsfraktion für die Grünewaldstraße eine Rechts-vor-Links-Regelung ab, doch beantragte sie eben jene Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30.

Der städtische Verkehramtsleiter Franz Frank räumte auf Anfrage unserer Zeitung ein, dass es nun höchste Zeit für die Umsetzung ist. Indes handele es sich um eine Kreisstraße (K24), so dass hierfür die Mettmanner Kreisverwaltung zuständig sei. Nach dem Beschluss der Stadtpolitiker hat Frank nach eigenen Angaben bereits Anfang des Jahres die entsprechende Anordnung an den Kreis ausgesprochen. Aber das als Begründung für Tempo 30 genannte Problem des Parkens im Kurvenbereich habe dem Kreis nicht gereicht.

Deswegen legten die städtischen Verkehrsplaner nach und argumentierten mit der Sicherheit von Fußgängern aus dem Wohngebiet Louveciennesstraße, insbesondere von Kindern auf dem Weg zur Peter-Härtling-Grundschule. So ist laut Frank die Fahrbahn der Grünewaldstraße für eine Verkehrsinsel in Höhe der Brunnenstraße nicht breit genug. Deswegen sei Tempo 30 dort aus Sicherheitsgründen angezeigt, argumentierte er in Richtung Kreisverwaltung.