Gastronmie Langenfeld Reusrather Rösterei übernimmt Café „Mahlwerk“

Kaffee ist für Ewald Crombach nicht einfach ein schwarzes, heißes Getränk, das müde Geister aufweckt. Kaffee ist für den studierten Lehrer, der seit Februar dieses Jahres erfolgreich eine kleine noble Rösterei mit Namen „Milla Kaffeerösterei“ in Reusrath betreibt, eine „Delikatesse“. Und genau mit dieser Delikatesse will er ab 1. September die Langenfelder im ehemaligen „Mahlwerk“ in der Fußgängerzone gegenüber der St.-Josef-Kirche verwöhnen. Die RP durfte gestern einen Blick in das 120 Quadratmeter große zukünftige Café werfen, das Crombach und seine Frau Theresa von einer Innenarchitektin sehr vielversprechend gestalten lassen. Vom ehemaligen „Mahlwerk“ wird nichts mehr zu erkennen sein. „Es wird sehr viel Grün geben. Ein bisschen wie im Dschungel“, sagt Ewald Cormbach. Vorbild ist die Landschaft im so genannten Kaffeegürtel in Äquatornähe, wo die beliebte Bohne angebaut wird. „Sonst wird alles modern und schick“, ergänzt er. „Das Konzept steht.“ Und dann kommt ein bisschen der Naturwissenschaftler in ihm durch: Er lobt begeistert den Goldenen Schnitt bei der Ausstattung des Cafés, der nicht nur in Kunst oder Architektur von Bedeutung sei, sondern auch bei der Anordnung von Blättern und Blütenständen.