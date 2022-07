Reusrather Bach in Langenfeld : Aus Rohren zurück in die Natur

Wasserbaumeister Oliver Froelich vom BRW entnimmt sogenanntes Totholz entlang des Reusrather Baches, um die Verkehrssicherung am Locher Weg zu gewährleisten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die RP-Serie, in der in loser Folge die Lagenfelder Fließgewässer vorgestellt wurden, führt heute in den Süden, zum Reusrather Bach.