Stadtgespräch : Reusrather feiern wie die Bayern

Langenfeld Zur Unterhaltung trug ein spezieller Dreikampf bei.

In ein bayrisches Festzelt hatten jetzt die Reusrather Schützen ihr Vereinsheim verwandelt. Passend hierzu zapften die Sebastianer Festbier reichten Wiesn-Schmankerln. Viele Gäste, unter ihnen auch Reusraths König Sam Kossatz und 1834er-Königin Beatrix Fröhlich, hatten es sich nicht nehmen lassen, Dirndl oder Lederhosen aus dem Schrank zu holen – und so wurde das Reusrather Oktoberfest wunderbar bayrisch. Zum Wiesn-Dreikampf, bestehend aus Sägen, Humpen stemmen und Nageln, traten in diesem Jahr sieben Teams an, die sich einen spannenden Wettstreit lieferten. Auch in diesem Jahr gab es wieder etwas Besonderes: frische Lebkuchenherzen! Diese Idee fand bei den Gästen ausgesprochen viel Zuspruch. Es wurde den ganzen Abend getanzt und gelacht.