Kulturleben : Reusrath lacht über eine Ode an sich selbst

Reusrath lacht über eine Ode an sich selbst

Langenfeld Die Kleinkunst-Reihe hat inzwischen die 55. Show hinter sich. Sie bietet Unterhaltung auf doppelte Art.

Seine erste Gage war ein Schokotaler, sein Bühnenprogramm ist ein Prozess. Kabarettist Christoph Brüske macht nach eigener Aussage „Unterhaltung mit Haltung“. Und das kann er gut! Früher als Klassenclown mit politischem Interesse bekannt, steht er heute bereits seit 20 Jahren auf der Bühne und bringt sein Publikum zum Lachen. So auch in Langenfeld. Gemeinsam mit Magier Matthias Rauch und Wortakrobat Achim Knorr trat er im Evangelischen Gemeindehaus Reusrath auf. Die drei waren diesmal Teil von Oli Materliks Mixshow „Reusrath lacht“.

Mehrmals im Jahr lädt der Moderator Kollegen und Künstlerfreunde aus der Comedy-, Kabarett- und Kleinkunstszene ein und trägt damit zum Erhalt des Gemeindehauses bei. Obwohl Oli Materlik als gebürtiger Reusrather mittlerweile in Hamburg wohnt, kommt er gerne zurück in seine alte Heimat. Für ihn ist es „das Familiäre, das Heimelige, das Lustige und auch die Hilfsbereitschaft, was wir damit erreichen“, dass ihn immer wieder hierherzieht. Durch den Kartenverkauf und die Verpflegung vor Ort können Kosten gedeckt werden, die sonst größtenteils der Förderverein der Gemeinde übernehmen müsste.