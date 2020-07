Kirchenkabarett : „Reusrath lacht“ steigt open Air

„Reusrath lacht“ kommt mit vier Kabarettisten und startet am 16. August auf der Wiese am Gemeindehaus Foto: Reusrath lacht

Langenfeld Der Vorverkauf für die beiden Veranstaltungen am 16. August hat begonnen. 100 Besucher sind jeweils zugelassen. Die Hygienevorschriften müssen beachtet werden. Es gibt eine angepasste Gastronomie.

(og) Die Veranstaltungsreihe „Reusrath lacht“ ist am 16. August wieder live zu erleben. Statt ins Gemeindehaus kommen die Kabarettisten und Comedians jetzt auf die Wiese hinter der „Reusrather Kulturarena“ an der Trompeter Straße 42. Beginn ist um 15.30 und um 18 Uhr, Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten kosten 17,50 Euro und sind nur im Bistro Kunterbunt am Reusrather Platz (zu den Öffnungszeiten) erhältlich, teilt Brigitte Frank vom Gemeindebüro mit.