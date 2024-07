Weltweiter Computerpanne Rettungsdienst fährt verstärkt Langenfelder Krankenhaus an

(og) Eine weltweite Computerpanne hat nicht nur Flughäfen lahm gelegt. Auch Krankenhäuser. Das Leverkusener Klinikum hatte sich deshalb bereit gehalten, wenn nötig mehr Patienten aufzunehmen. „Langenfeld ist ganz normal angefahren worden“, sagt Sprecherin Katharina Krause auf Anfrage beim Kreis Mettmann. Die dortige Kreisleitstelle verteilt Notfälle auf die umliegenden Krankenhäuser. Hilden, so hieß es weiter, sei an diesem Tag nicht angefahren worden. Daniela Hitzemann, Sprecherin des Kreises, wollte jedoch nicht ausschließen, dass das Aufkommen in Langenfeld deshalb etwas höher gewesen sein könnte. Wichtig sei doch, dass der Rettungsdienst funktioniert habe. In Langenfeld sei am Vormittag „die Hölle los gewesen“ hieß es dagegen unter vorgehaltener Hand im St.-Martinus-Krankenhaus. Verantwortliche waren dazu weder in der Klinik noch bei der GFO als Träger der Kliniken Mettmann-Süd zu erreichen gewesen. Für Jörg Ummelmann, Sprecher der Langenfelder Feuerwehr, war das rettungsdienstliche Aufkommen ganz normales Alltagsgeschehen gewesen. Phasenweise hätten vier Rettungswagen am Krankenhaus gestanden, berichtet er.