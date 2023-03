Naturschutz in Langenfeld Rentner-Einsatz für liebestolle Kröten

„Man muss nur in ihre Augen schauen. Diese wunderschönen Augen“, schwärmt Wolfgang Gärtler. Die so Bewunderte ist keine zweibeinige Schönheit. Es ist ein vierbeiniges, plattes, warziges Geschöpf, dem Wolfgang Gärtler vom Naturschutzbund (NABU) an diesem frühen Donnerstagmorgen Komplimente macht. Es ist eine Kröte. Und in der Tat sind die goldschillernden aufmerksamen Glubschaugen mit der schwarzen ellipsenförmigen Pupille eine Besonderheit.