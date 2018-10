Langenfeld: Requiem von Giuseppe Verdi erklingt am 17. und 18. November in der Erlöserkirche

Verdi-Requiem erklingt in der Erlöserkirche

LANGENFELD Am Wochenende 17. und 18. November steht das Jahreskonzert der Kantorei und des Jungen Kammerchores Hosanna in der evangelischen Erlöserkirche auf dem Programm.

Kantorin Esther Kim hat nach Angaben vin Pressesprecherin Hanna Paulsen-Ohme dafür eine sehr schöne und berühmte Komposition auswählt: Giuseppe Verdis Requiem oder auch Messa da Requiem sei – wie etwa auch „Ein deutsches Requiem“ von Brahms – nicht mehr für den liturgischen Gebrauch geschrieben worden, so Paulsen-Ohme, sondern allein für konzertante Aufführungen. „Daher wird es oft ironisch als Verdis beste Oper bezeichnet und nur sehr selten in Kirchen aufgeführt – deshalb also ein Glücksfall für Langenfeld.“