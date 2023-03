Langenfeld Reparaturcafé präsentiert Ausstellung zu Nachhaltigkeit

Die Ehrenamtler des Reparaturcafés bieten wieder ihre Dienste an: Das Team gastiert am Samstag, 1. April, von 10 bis 14 Uhr in der Stadtbibliothek Langenfeld. Mehr als 20 Engagierte mit Fachwissen und Erfahrung aus dem Handwerk reparieren alle tragbaren Gegenstände und bewahren sie so vor dem Wegwerfen. Elektrogeräte, Textilien, Fahrräder und andere Dinge können Besucher abgeben und anschließend im wieder funktionstüchtigen Zustand mitnehmen.