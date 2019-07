Unfall : Vom Beifahrersitz aus Unfall gebaut

LANGENFELD Ein laut Polizeibericht „ungewöhnlicher Verkehrsunfall“ hat sich am Donnerstag Auf dem Sändchen ereignet.

Dort hatte ein Langenfelder Rentner am Morgen seinen weißen Smart Fortwo in einer von mehreren Parklücken vor einer Hausfront geparkt. Als er nur kurze Zeit später, nach persönlichen Erledigungen, gegen 9.45 Uhr zurückkehrte, stand unmittelbar neben der Fahrertür seines Autos ein fremder Wagen so nah, dass der Senior von dieser Seite nicht in seinen Kleinwagen einsteigen konnte. Durch die Beifahrertür habe er den Fahrerplatz auch nur unter großen Schwierigkeiten erreichen können. Deshalb entschied sich der Rentnerlaut Polizeibericht, den Motor zu starten und den Automatikwagen vom Beifahrersitz aus über die Mittelkonsole hinweg rückwärts aus der Parklücke zu lenken. Hierbei verlor er aber sofort die Kontrolle über das Fahrzeug, als der Wagen, beim Gas geben mit dem linken Fuß, unerwartet stark beschleunigte. Mit immer noch geöffneter Beifahrertüre und zuvor bereits eingeschlagener Lenkung fuhr der Smart in einem engen Halbkreis rückwärts, bevor er mit großer Wucht in zwei geparkte andere Fahrzeuge prallte und dadurch zum Stillstand kam.