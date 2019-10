Festakt zum Stadtgeburtstag : Religionen verpflichten sich zum Dialog

Langenfeld Langenfeld hat eine neue Charta für gutes Miteinander, unterzeichnet von Glaubensgemeinschaften und Bürgermeister.

Christen und andere Religionen sollen in Langenfeld das Miteinander pflegen. Von einem „historischen Ereignis“ sprach Bürgermeister Frank Schneider (CDU) beim Festakt zum Stadtgeburtstag und Tag der deutschen Einheit. Damit meinte er in der Stadthalle die Unterzeichnung einer „Gemeinsamen Erklärung des interreligiösen Dialogs“.

Musik Vom Beginn des Festakts in der Stadthalle bis zur abschließenden Nationalhymne sorgten die Bundeswettbewerb-Sieger Pianistin Meike Vogt mit den Sängern Gina-Marie Alter und Niklas Burczk für den feierlichen Rahmen am Tag der Deutschen Einheit.

Die Treffen in den Gemeinden unterschiedlicher Religion halfen nach den Worten des Bürgermeisters, „unsere Augen und Ohren für die Besonderheiten des anderen Glaubens weiter zu öffnen“. Und sie mündeten in der Idee, die gemeinsamen Wertvorstellungen in einer Charta zusammenzufassen – und diese in den Gemeinden mit Leben zu füllen.