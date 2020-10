Auf Gut Langfort in Langenfeld : Reiter haben jetzt ein festes Dach

Auf Gut Langfort in Langenfeld

Nach langer Planung wird die dritte Reithalle der Landes- Reit- und Fahrschule in Langenfeld jetzt gebaut. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Im Sommer hat der PSVR als Träger der Landes-Reit- und Fahrschule angekündigt, den hinteren der beiden Dressurplätze mit einer dauerhaften Dachkonstruktion zu versehen. Das ist nun geschehen.

(og) Auf der Reitanlage am Weißenstein ist es eng geworden. „Wir platzen derzeit aus allen Nähten“, sagt der Geschäftsführer des Pferdesportverbands Rheinland (PSVR), André Kolmann. Die vier Stallgassen der am Weißenstein gelegenen Landes-Reit- und Fahrschule seien voll belegt. Im Sommer hat der PSVR als Träger der Landes-Reit- und Fahrschule angekündigt, den hinteren der beiden Dressurplätze mit einer dauerhaften Dachkonstruktion zu versehen. (RP-foto: Ralph matzerath) Das ist nun geschehen. Das große Dach ist fast fertig. Über einem der Dressur-Außenreitplätze musste in der Vergangenheit provisorisch ein Zelt errichtet werden, um eine dritte überdachte Reitarena zu schaffen.