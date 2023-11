Langenfeld Stallfamilie bangt um Erhalt der Reitanlage Schnitzler

„Sie lebte für den Stall und ihre Pferde, hatte immer ein offenes Ohr für Reitschüler und Einstaller – und ihr größter Wunsch war, dass die Anlage fortgeführt wird.“ Mit diesen Worten beschreibt Claudia Schneider, die seit 23 Jahren mit der Hofanlage Küttelwesch verbunden ist, Andrea Schnitzler-Küttelwesch. Am 25. August ist die unermüdlich fürsorgliche Reitstallbetreiberin mit nur 58 Jahren gestorben. Und jetzt ist die gesamte Stallgemeinschaft in Sorge, dass dieser letzte Wunsch der Pferdefreundin nicht in Erfüllung geht.