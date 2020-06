Corona-Krise : Reisebüros warten auf Kunden

Ein Lichtblick ist die Nachfrage nach Urlaub in Deutschland, sagt Matthias Bartels vom Reisebüro Sellmaier in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Trotz Öffnung der Grenzen läuft das Geschäft äußerst schleppend. Selbst Mallorca, der Deutschen liebstes Ziel, wurde bei den befragten Langenfelder Reisebüros bis Mitte der Woche von niemandem gebucht. Ganz zaghaft werden Städtereisen nachgefragt.

Seit dieser Woche, könnte man meinen, ist die Reisewelt wieder in Ordnung. Haupturlaubsländer der Deutschen wie Italien, Österreich, Griechenland, Frankreich oder Kroatien sind als Ziel für den Sommerurlaub nicht mehr tabu. Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung wegen Corona aufgehoben. Spanien folgt am Sonntag, 21. Juni. Doch viele trauen sich noch nicht. Reiskaufmann Ralph Hoyer von H&S Reisen in Langfort telefoniert gerade mit einem Kunden. Leider keinem, der buchen will. Es ist noch nicht mal der eigene Kunde, der den Rat des Chefs von H&S Reisen sucht.