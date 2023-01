Große Reiselust - Vorfreude auf die schönsten Wochen des Jahres Früh buchen oder Last Minute?

„Im November kommen die neuen Kataloge, das lockt im Dezember ‚Frühbucher-Rabattjäger‘, über Weihnachten schmieden viele Familien Reisepläne, Anfang Januar folgen die Terminabsprachen an den Arbeitsstellen und jetzt ist bei uns richtig was los“, freuen sich die Mitarbeitenden in den Reisebüros über die nach zwei schweren Jahren wieder erlebte Normalität. „Corona ist kein Thema mehr, die Zahl der Anfragen und Buchungen steigt aktuell gewaltig“, so Stephan Benthake, Leiter des TUI-Reisecenters auf der Krischerstraße in Monheim. Die klassischen Ziele „mit maximal drei Flugstunden“ wie Griechenland, Mallorca, Türkei liegen bei ihm weit vorne. Tunesien oder Marokko mit mehr als vier Flugstunden werden seltener gesucht. „Die Flugzeit war zu Zeiten der Maskenpflicht sicherlich ein Kriterium“.