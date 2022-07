Lesung in Langenfeld : Regine Schwarz liest in der Bücherei von St. Paulus

Langenfeld Im März hat die Langenfelder Kinderbuchautorin Regina Schwarz ihre neues Buch „Quaaks schwimmt los“ vorgestellt. Am Donnerstag, 28. Juli, wird sie in der Gemeindebücherei St. Paulus daraus lesen.

Schwarz erzählt die Geschichte einer Ente, die nicht schwimmen kann. Nur mit der Hilfe von Freundin Rosina Maus und dem Hasen gelingt es ihr, diese „Sportart“ zu erlernen. Denn sie will natürlich unbedingt zum Picknick, zu dem Herr Biber per Flaschenpost eingeladen hat. Und Herr Biber wohnt auf einer Insel. Wie also hinkommen, wenn nicht schwimmend? Ein Buch, das Mut macht, hat Schwarz es bei der Vorstellung genannt. Es ist der Auftakt zu einer kleinen Kinderbuchreihe. In kindgerechten Versen erzählt die renommierte Kinderbuchautorin, wie es Quaaks nun gelingt, doch noch zum Picknick auf der Insel zu gelangen. Fantasie- und liebevoll illustriert hat die Grafikerin Uta Bettzieche die Figuren.