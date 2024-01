Schulausschuss Langenfeld Realschule lehnt weitere Züge ab

solche Lösung wäre sehr zweckdienlich. Demgegenüber sei eine Erweiterung der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule für die Stadt Langenfeld aktuell nicht sinnvoll. Durch die Zweckverbandsstruktur würde dies nicht automatisch zu einem Zugewinn an Schulplätzen für Langenfelder Schüler führen. Frank Theis, Schulleiter der Kopernikus-Realschule, wies darauf hin, dass es keinen Beschluss zur „einzügigen Erweiterung der Realschule“ in Langenfeld gibt. „Aus pädagogischen Gründen lehnen wir eine Zügigkeitserhöhung an der Kopernikus-Realschule ab“, sagt er. Es gebe lediglich einen entsprechenden Prüfauftrag, ergänzt Wienecke.