Verbrauchermarkt in Langenfeld : Real-Nachfolger Kaufland eröffnet heute

Real an der Rheindorfer Straße ist jetzt Kaufland. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Am Mittwoch, 22. September, eröffnet das neue Kaufland in Langenfeld an der Rheindorfer Straße. Das teilt Kaufland-Sprecherin Annegret Adam mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(og) Der Lebensmittelhändler übernimmt nach langen Verhandlungen den Real-Markt, dessen Mitarbeiter bei Kaufland eine neue berufliche Perspektive erhalten sollen. Die Kunden, die bis zum Schluss an der Rheindorfer Straße auf Schnäppchenjagd gegangen sind, können sich nun sich auf einen modernisierten Verbrauchermarkt mit umfangreichem Sortiment an Lebensmitteln und Produkten für den täglichen Bedarf freuen. Der Fokus, so heißt es bei Kaufland, liege klar auf den Frische-Abteilungen Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Backwaren sowie auf den Frischetheken für Fleisch, Fisch, Wurst, Käse und Antipasti.