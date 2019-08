Langenfeld : Unbekannter überfällt 29-Jährigen am S-Bahnhof

Langenfeld Die Polizei sucht eine mitteleuropäisch aussehenden 30-Jährigen, der am Donnerstag einen Wuppertaler überfallen hat und ausrauben wollte.

Ein 29 Jahre alten Wuppertaler ist am Donnerstag (1. August 2019) Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ein bislang unbekannter Täter hat den Mann am Langenfelder S-Bahnhof angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Um kurz nach 16 Uhr wartete der Wuppertaler an den Bahngleisen auf seine S-Bahn in Richtung Düsseldorf, als sich ihm ein Mann näherte. Der Unbekannte sprach den Wuppertaler an und forderte die Herausgabe seines Bargelds. Der 29-Jährige reagierte jedoch nicht darauf, woraufhin sich der Mann zunächst entfernte. Nur wenige Augenblicke später kehrte er jedoch zurück und begann, auf den Wuppertaler einzuschlagen und ihn zu treten. Der 29-Jährige ergriff die Flucht und brachte sich in Sicherheit.