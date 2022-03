Pumptrack Langenfeld : Ratsmehrheit für Pumptrack in Langenfeld

Langenfeld Wegen einer Betriebserweiterung hat der Langenfelder Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller Orthomol den 2016 gestifteten Pumptrack an der Elisabeth-Selbert-Straße 2019 wieder abgebaut. Seither fehlt BMX-Fahrern eine geeignete Herausforderung.

(og) Die Verwaltung will einen neuen Standort suchen. Um die Aussicht auf einen neuen Platz zu beschleunigen, haben BGL, Grüne und SPD nun, trotz Priorisierungsdruck – ein Signal gesetzt. Sollte bis zum dritten Quartal dieses Jahres keine Bewegung in die Sache gekommen sein, soll ein Planungsbüro sich der Sache an nehmen. 35.000 Euro sind dafür jetzt in den Haushalt gestellt worden. „Wir haben ein Versprechen an die Jugendlichen gegeben und das wollen wir einhalten.“ Deshalb ziehe man jetzt diesen doppelten Boden ein“, begründet Gerold Wenzens von der BGL den Antrag. CDU und FDP, die dagegen gestimmt haben, sprachen sich zwar für den Bau aus – aber aufgrund der Haushaltslage bitte erst im nächsten Jahr.