Rat Langenfeld Ratsfrau wird dritte Bürgermeisterin

(og) Die erfahrene SPD-Ratsfrau Heike Lützenkirchen (65) wird dritte Bürgermeisterin der Stadt Langenfeld. In der Ratssitzung wurde sie auf ihr neues Amt vereidigt. In geheimer Wahl hatten die Ratsmitglieder mit 23 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen ihre Ernennung bestätigt. Von Bürgermeister Frank Schneider gab es einen Blumenstrauß. Zweiter Bürgermeister bleibt Sven Lucht von der BGL. Lützenkirchen übernimmt das Amt von Sascha Vilz, der sein Ratsmandat aus beruflichen Gründen abgibt. Ihm folgt Stephan Lauber, der die SPD bislang als sachkundiger Bürger unterstützt hat. Er wird im Bau- und Verkehrs-Ausschuss sowie im Ausschuss für Planung, Umwelt und Klima die Positionen der SPD vertreten. Heike Lützenkirchen ist seit 1976 Mitglieder der SPD und seit 1984 in den Ratsausschüssen aktiv. sie ist gebürtige Langenfelderin.