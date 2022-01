Langenfeld : Ratingerin (71) stirbt nach Corona-Infektion

Langenfeld Die Inzidenz im Kreis Mettmann lag am Sonntag bei 583,9 (-4,1 seit Freitag).

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag 4531 Infizierte erfasst, 174 mehr als am Freitag. Davon in Erkrath 447 (+28; 29 neu infiziert), in Haan 234 (+9; 9 neu), in Heiligenhaus 211 (+16; 16 neu), in Hilden 446 (+21; 21 neu), in Langenfeld 453 (+11; 11 neu), in Mettmann 405 (+20; 20 neu), in Monheim 426 (+25; 25 neu), in Ratingen 876 (+60; 61 neu), in Velbert 791 (+44; 44 neu) und in Wülfrath 242 (+11; 13 neu).