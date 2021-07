Landgericht Düsseldorf : Millionenbetrug: Mitarbeiter angeklagt

Ein Mitarbeiter im Langenfelder Bauamt soll Schwachstellen im Kontrollsystem ausgenutzt haben, um sich zu bereichern. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Langenfeld Der 55-jährige Rathausmitarbeiter soll über 20 Jahre hinweg 1,9 Millionen Euro für sich abgezweigt haben. Der Fall wird am Landgericht Düsseldorf verhandelt. Am Mittwoch war der Auftakt. Mit dem Urteil wird am 13. August gerechnet.

Von Petra Czyperek

Ein Mitarbeiter der Langenfelder Stadtverwaltung soll über rund 20 Jahre hinweg bei der Vergabe von Instandhaltungs-Arbeiten im Gebäudemanagement insgesamt 1,9 Millionen Euro für sich selber abgezweigt haben. Am Mittwoch begann vor der großen Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf das Betrugsverfahren.

Erst im Februar 2018 waren die fehlerhaften Abrechnungen aufgefallen. Der Beschuldigte soll daraufhin zu einem Gespräch gebeten worden sein. Ende Februar erstattete er gemeinsam mit einem Rechtsanwalt Selbstanzeige. Die Stadt Langenfeld erstattete bei der Staatsanwaltschaft am 21. Februar Strafanzeige gegen den geständigen Baufachmann.

Er war im Bereich Gebäudemanagement für die Vergabe von Handwerkerleistungen zuständig. Diese habe er eigenständig vergeben können, sagte der Vorsitzende Richter. Der 55-Jährige Langenfelder hatte seit 2006 Scheinfirmen erfunden und seit 2001 Geld auf sein persönliches Konto geleitet. „Es wurden keine Arbeiten ausgeführt. Alles war fingiert“, so der Staatsanwalt.

Begründet habe er dies damit, dass er wegen einer lebensbedrohlichen Krankheit seine Familie versorgt habe wissen wollen. Inzwischen ist der Baufachmann geschieden.

Die Anklage umfasst 446 Taten mit einem Schadensvolumen von rund 820.000 Euro. Diese Schadenssumme liegt gut eine Million Euro unter dem insgesamt von dem Bauexperten wohl für sich abgezweigten Betrag. Er soll das meiste Geld für eigene Belange ausgeben haben.

Ein großer Teil der Taten sei inzwischen verjährt, so der Staatsanwalt. Zum Tragen kommen nur die Vorwüfe der fünf Jahre von 2013 bis zur Strafanzeige 2018. Die Stadtverwaltung wird deshalb wohl auf einem Teil der Summe sitzen bleiben. Man habe nur etwa 420.000 Euro bei dem Beschuldigten eintreiben können, zudem weitere 600 Euro monatlich durch Gehaltspfändung bei seinen jetzigen Jobs, wie Bürgermeister Frank Schneider im Vorfeld gegenüber unserer Zeitung berichtet hatte. Viel mehr werde nicht zu holen sein, schätzte damals auch die Erste Beigeordnete Marion Prell. Sie hatte außerdem die lange Dauer bis zur Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Mitte 2019 und weitere zwei Jahre bis zum Prozessbeginn kritisiert.

Der ehemalige städtische Mitarbeiter muss sich vor Gericht wegen gewerbsmäßigen Betrugs mit „Vermögensverlust großen Ausmaßes“ verantworten, so der Vorsitzende Richter. Strafmildernd könne es sich auswirken, dass er bereits einen Teil der veruntreuten Gelder zurück gezahlt habe, sagte der Staatsanwalt. Eine Stellungnahme des Beschuldigten wurde beim Auftakt am Mittwoch zurück gestellt, wird aber am Folgetermin am 29. Juli erwartet. Außerdem werden Zeugen aus seinem damaligen beruflichen Umfeld gehört.