Tipp : Rathaus-Schau informiert über energetische Sanierung

Langenfeld Die Ausstellung läuft noch bis zum 20. März zu den Öffnungszeiten des Rathauses.

Noch bis zum 20. März haben aktuelle und künftige Hausbesitzer die Möglichkeit, die Wanderausstellung „Energetische Gebäudemodernisierung“ im Langenfelder Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz, erstes Obergeschoss, zu besuchen. Die Schau des Kreis-Mettmann-Netzwerks „Altbauneu“ informiert kompakt und anschaulich über die verschiedenen Möglichkeiten, ein in die Jahre gekommenes Haus auf einen zukunftssicheren Energiestandard zu bringen. „Die Informationen decken den gesamten Bereich der energetischen Gebäudemodernisierung ab“, sagt der städtische Klimaschutz-Beauftragte Jens Hecker. Das Spektrum reicht von der Dämmung eines Gebäudes bis zum Einsatz erneuerbarer Energien zur klimafreundlichen Strom- und Wärmeproduktion am eigenen Haus. Auskünfte gibt es auch in der Sprechstunde der Energieberatung am Rathaus freitags von 10 bis 12 Uhr. Oder unter Fee@Langenfeld.de oder Telefon 02173 794-5353.