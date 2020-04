Mund-Nase-Abdeckungen : Rathaus listet Langenfelder Anbieter von Masken auf

Langenfeld Ab Montag gilt in NRW wegen der Corona-Gefahren die Maskenpflicht. Eine Liste gibt jetzt einen Überblick, wo in Langenfeld solche Mund-Nase-Abdeckungen erhältlich sind.

Menschen müssen Mund und Nase bedeckt haben, wenn sie sich in Läden, Bussen und Bahnen aufhalten. Viele Langenfelder wüssten noch nicht, wo sie solch eine Mund-Nasen-Maske am besten erwerben können, meint Rathaussprecher Andreas Voss. „Deshalb hat die Stadtverwaltung mögliche Bezugsquellen für dieses neue, nach dem Wochenende so wichtige Accessoire in einer Liste zusammengestellt.“ Diese Liste mit gewerblichen und privaten Anbietern aus Langenfeld werde ständig durch neue Einträge aktualisiert. Sie ist auf der städtischen Internetseite unter www.langenfeld.de (Fenster „Aktuelles zu COVID-19) verlinkt und in der der neuen App „Meine ShoppingMitte“ (Fenster „Wo gibt’s Masken?“) zu finden ist: