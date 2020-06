Schnelligkeit versus Transparenz : „Wettbewerb muss ich immer herstellen“

Langenfeld Die Leiterin des Rechnungsprüfungsamts im Langenfelder Rathaus beantwortet Fragen zu Ausschreibungen. Nina Vogt gibt Auskunft über die Gratwanderung zwischen Wirtschaftlichkeit und schneller Aufgabenerledigung. Die Oberverwaltungsrätin leitet das RPA seit vier Jahren.

Die Stadt vergibt jedes Jahr an private Unternehmen Aufträge für mehrere hundert Millionen Euro. Bürger erwarten einen sparsamen Umgang mit diesem Geld, steuerzahlende örtliche Handwerker erhoffen Aufträge. So genannte „öffentliche Ausschreibungen“ bieten ein hohes Maß an Chancengleichheit und Transparenz. Allerdings führen die geltenden Vergaberegeln sowohl bei den potenziellen Anbietern („kompliziertes Verfahren, wenig Erfolgsaussichten“) häufig zu Unzufriedenheit, als auch bei denen, die auf das fertige Ergebnis warten („wieso dauert das so lange“). Über die Gratwanderung zwischen Wirtschaftlichkeit und schneller Aufgabenerledigung sprachen wir mit Nina Vogt. Die städtische Oberverwaltungsrätin leitet seit vier Jahren das Rechnungsprüfungsamt (RPA) im Langenfelder Rathaus.