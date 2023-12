Klilnikfusion Langenfeld/Hilden Rat soll Zuschuss zur Klinikfusion beschließen

Zum einen erbittet die GFO einen freien Betriebskostenzuschuss ab Januar in Höhe von zwei Millionen Euro (von Hilden, Langenfeld und dem Kreis Mettmann). Zum anderen möchte sie eine Darlehensgewährung der Kommuenen/Kreis in Form eines abrufbaren Kontokorrentkredites für 2024 in Höhe von maximal vier Millionen Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und einem Zinssatz von 3,5 Prozent. Falls der Krankenhausbetrieb in Hilden wirtschaftlich dauerhaft nicht tragbar sein sollte, so heißt es seitens der GFO, und der Betriebsmittelkredit in Anspruch genommen werden müsse, würden von der GFO maximal 50 Prozent der Darlehenssumme zurückgezahlt. Einen weiteren freien Betriebskostenzuschuss über zwei Millionen Euro soll im Januar 2025 an die Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) ausgezahlt werden. Vertragspartner und Zuschussempfänger sowie Darlehensnehmer wäre die GFO und keine örtliche Betriebsgesellschaft. Die kommunal- und europarechtliche Zulässigkeit werde derzeit vom Kreis Mettmann sowie von beiden Städte geprüft. Dies gilt auch für die Frage, ob das gewünschte Darlehen tatsächlich einen Kredit oder einen verzinslichen oder teilweise rückzahlbaren Zuschuss darstellt. Ein Kommentar des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) liegt noch nicht vor.