Langenfeld Rat verabschiedet keine Resolution für OGS-Ausbau

„Die Landesregierung darf Familien, Kommunen und Träger beim OGS-Ausbau nicht im Stich lassen.“ So lautet der Titel einer Resolution, die der Rat der Stadt Langenfeld in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien beschließen sollte. Demnach sollte der Rat die Landesregierung dazu auffordern, einen Zeitplan für die Erarbeitung der sogenannten „Umsetzungsregelungen“ vorzulegen. Ferner sollte diese noch in diesem Sommer ein Ausführungsgesetz zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter ab 2026 vorlegen.