Langenfelder Politik Rat erlässt neue Beitragssatzung für Anlieger

Als der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, beschwort Kämmerer Thomas Grieger die Politiker, dieser Vorlage endlich zuzustimmen, nachdem auch der Landrat die Vorgehensweise der Stadt bestätigt hatte. Nur mit einer rechtskonformen Satzung könne auch die Förderung des Landes – also die Hälfte des umlagefähigen Aufwands für jede Ausbaumaßnahme – abgerufen werden. Dennoch beantragten SPD und Grüne, den Tagesordnungspunkt in den Fachausschuss zu verweisen. „Nach welchen Kriterien ordnet die Stadt welche Straße in welche Kategorie ein“, wollte Günter Herweg (Grüne) wissen. Grieger wies die Forderung, noch einmal jede Straße im Stadtgebiet entsprechend zu analysieren, zurück. Nicht nur könne sich die Funktion einer Straße im Laufe der Zeit ändern, auch bemäßen sich die Anliegerbeiträge an der jeweiligen konkreten Ausbauplanung. „Das ist nur Beschäftigungstherapie für die Verwaltung“, sagte er.